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Около 300 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области
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Около 300 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области 

Newsroom24 56 минут назад
297 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.
Как отмечается в сообщении, 24 водителя повторно управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
Всего за период с 28 апреля по 2 мая в регионе зарегистрировано 16775 нарушений правил дорожного движения.
При этом более 12,5 тысяч водителей привлечено к административной ответственности за превышение скорости. 58 автомобилистов не имели водительских прав.
Сообщается также, что за указанный период эвакуировано 469 автомобилей, водители которых нарушили правила стоянки.
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