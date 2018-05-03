Около 300 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области

297 пьяных водителей задержаны за майские праздники в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД

Как отмечается в сообщении, 24 водителя повторно управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

Всего за период с 28 апреля по 2 мая в регионе зарегистрировано 16775 нарушений правил дорожного движения.

При этом более 12,5 тысяч водителей привлечено к административной ответственности за превышение скорости. 58 автомобилистов не имели водительских прав.

Сообщается также, что за указанный период эвакуировано 469 автомобилей, водители которых нарушили правила стоянки.