Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество

Октябрьский районный суд Краснодара постановил заключить краевого министра спорта Людмилу Чернову под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает ТАСС

Против министра было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, связанное с выплатой субсидий футбольному клубу «Кубань» на сумму 886 миллионов рублей. Чернова обвиняется в превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта России.

В апреле 2016-го у «Кубани» начались финансовые проблемы. У руководства клуба были значительные долги перед футболистами и сотрудниками коллектива.

Чернова — олимпийская чемпионка 1980 года в женской эстафете 4 по 400 метров. В 2006-м она была назначена руководителем департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края. В 2012-м департамент был преобразован в региональное министерство.