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Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество
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Министра спорта Кубани арестовали за мошенничество 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Октябрьский районный суд Краснодара постановил заключить краевого министра спорта Людмилу Чернову под домашний арест до 26 июня. Об этом сообщает ТАСС
Против министра было возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, связанное с выплатой субсидий футбольному клубу «Кубань» на сумму 886 миллионов рублей. Чернова обвиняется в превышении полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта России.
В апреле 2016-го у «Кубани» начались финансовые проблемы. У руководства клуба были значительные долги перед футболистами и сотрудниками коллектива.
Чернова — олимпийская чемпионка 1980 года в женской эстафете 4 по 400 метров. В 2006-м она была назначена руководителем департамента по физической культуре и спорту Краснодарского края. В 2012-м департамент был преобразован в региональное министерство.
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