Полиция возбудила дело после ДТП с пятью машинами на Кубани

КРАСНОДАР, 3 мая. / ТАСС /. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения пяти машин в Краснодарском крае, в результате которого один человек погиб, а еще шестеро были доставлены в больницу, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В отношении виновника ДТП, в котором погибла девушка, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.

Дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее сообщалось, что ДТП с пятью автомобилями произошло вечером в среду в Динском районе Кубани, один человек погиб и шестеро были доставлены в больницу. В четверг пресс-служба уточнила, что медицинская помощь понадобилась четверым травмированным в ДТП.