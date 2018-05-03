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Полиция возбудила дело после ДТП с пятью машинами на Кубани
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Полиция возбудила дело после ДТП с пятью машинами на Кубани 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после столкновения пяти машин в Краснодарском крае, в результате которого один человек погиб, а еще шестеро были доставлены в больницу, сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МВД.
"В отношении виновника ДТП, в котором погибла девушка, возбуждено уголовное дело", — говорится в сообщении.
Дело возбудили по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"), которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.
Ранее сообщалось, что ДТП с пятью автомобилями произошло вечером в среду в Динском районе Кубани, один человек погиб и шестеро были доставлены в больницу. В четверг пресс-служба уточнила, что медицинская помощь понадобилась четверым травмированным в ДТП.
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