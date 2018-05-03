Против министра спорта Кубани возбудили уголовное дело

"По результатам рассмотрения ходатайства следователя Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю по уголовному делу по обвинению Черновой Л. А. по части 2 статьи 285 УК РФ принято постановление об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста до 26 июня 2018 года", — сообщил зампредседатель Октябрьского районного суда Александр Прибылов.

Наказание по статье предполагает до семи лет лишения свободы.

В последние года «Кубань» испытывает серьезные финансовые трудности и имеет задолженности по зарплатам перед футболистами, работниками клуба и бывшими игроками команды.