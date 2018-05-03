Федеральную трассу опять перекроют

Фото с ресурса rabochy-put.ru Очередное перекрытие трассы М7 «Волга» произойдёт ночью 11 мая, об этом сообщает ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород». Перекроют сразу два участка федеральной трассы на 94-м и 97-м км. Связано это с монтажом и демонтажем пролётных строений надземных пешеходных переходов.

Движение транспорта временно ограничат:

С 1:00 до 1:40 на 97-м км федеральной автодороги для установки пролетного строения надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.

В период с 4:30 до 5:00 на 94-м км федеральной автодороги для производства работ по демонтажу пролетной конструкции надземного пешеходного перехода движение будет полностью перекрыто.