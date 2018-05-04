Ещё
В Астраханской области задержали подозреваемого в торговле людьми
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Астраханской области задержали подозреваемого в торговле людьми 

РИА Новости 11 минут назад
Фото: Фото: CC0 / Public Domain
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости. Пограничники задержали в Астраханской области уроженца Средней Азии, который четыре года находился в межгосударственном розыске по делу о торговле людьми, сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.
"Уроженец Средней Азии четыре года находился в межгосударственном розыске. Мужчина подозревается в торговле людьми, но несколько лет скрывался от следственных органов своей страны", — говорится в сообщении
Иностранного гражданина задержали при проведении пограничного контроля пассажирского поезда, пересекавшего границу в пункте пропуска «Аксарайский».
После проведения необходимых мероприятий задержанный был передан сотрудникам полиции.
РИА Новости: последние новости
В Индии не менее шести человек погибли в результате ДТП В Самаре четверо полицейских пострадали при задержании пьяного водителя В Крыму рассказали о состоянии детей, пострадавших в ДТП с автобусом
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Представлено фото нового кроссовера Renault для России
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады364
Названа цена нового поколения Bentley Continental GT
Получение водительских прав упростят3
В России изменились правила техосмотра
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
01:00
Получение водительских прав упростят
Автоновости Другое
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение