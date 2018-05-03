Пьяный мужчина в Самарской области погиб, врезавшись в нефтевоз на угнанном автомобиле 

Водитель «семерки»не пережил столкновение. Спасателям пришлось распиливать легковушку, чтобы достать пострадавшего пассажира и извлечь тело мужчины.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
ДТП произошло в половине четвертого ночи 3 мая в Кинельском районе области. По предварительным данным, 24-летний мужчина за рулем легковушке не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине большегруз DAF. Машина ехала к Самаре со стороны Оренбурга, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. В легковушки находились двое: водитель погиб на месте, а 24-летний пассажир был доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей. Чтобы извлечь людей из ВАЗа, спасателям пришлось распиливать автомобиль. В региональном управлении МЧС уточнили: «К месту ДТП выезжали спасательные подразделения в составе четырех человек личного состава и одной единицы техники». Выяснилось, что в момент аварии погибший молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, а машина числилось в розыске. В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области