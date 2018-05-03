Ещё
В пригороде Кирова на трассе «Вятка» столкнулись «Тойота» и «Хонда»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В пригороде Кирова на трассе «Вятка» столкнулись «Тойота» и «Хонда» 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
В среду, 2 мая, около 16:40 на 13 км дороги «Вятка» столкнулись Toyota Camry и Honda Accord.
В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Кировской области.
По предварительным данным, 39-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду».
«Травмы в аварии получили: 51-летний водитель «Хонды», два его пассажира: 27-летний мужчина и 78-летняя женщина, а также годовалая девочка-пассажир «Тойоты», — отметили в Госавтоинспекции. — Госпитализация никому из них не понадобилась».
Фото — УГИБДД по Кировской области
Vyatka-grad.ru: последние новости
В Кирове осуждён автомобилист за совершение ДТП, в результате которого погибли супруги и их 5-летняя дочь В Кировской области в столкновении «ВАЗа» и «КамАЗа» погиб пассажир легкового автомобиля В Вятскополянском районе двое подростков упали с мопеда: 12-летнего пассажира пришлось госпитализировать
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Skoda Kodiaq резко подешевел
«Мост глупости» калечит машины7
Не так ехал: россияне в центре Киева избили депутата Рады361
В РФ создадут «Автонет» для слежки за водителями4
УАЗ Patriot сгорел со стыда1
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:40
С-300 протаранил полицейскую машину в Москве
ДТП
01:34
ДТП с 50 машинами попало на видео
ДТП
00:19
В Краснодаре мотоциклист протаранил машину
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:34
Отменим «вафельные» штрафы
Автоновости
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение