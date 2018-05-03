В пригороде Кирова на трассе «Вятка» столкнулись «Тойота» и «Хонда»

В среду, 2 мая, около 16:40 на 13 км дороги «Вятка» столкнулись Toyota Camry и Honda Accord

В результате аварии пострадали четыре человека, сообщили в УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу, где врезался в «Хонду».

«Травмы в аварии получили: 51-летний водитель «Хонды», два его пассажира: 27-летний мужчина и 78-летняя женщина, а также годовалая девочка-пассажир «Тойоты», — отметили в Госавтоинспекции . — Госпитализация никому из них не понадобилась».

Фото — УГИБДД по Кировской области