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Трупы двух мужчин нашли в туалете McDonald`s в центре Москвы
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Трупы двух мужчин нашли в туалете McDonald`s в центре Москвы 

360tv.ru 1 час назад
Тела лежали в туалете, а рядом с ними были шприцы и флакон из‐под кетонала. Об этом сообщил Life.
Судя по предварительному заключению экспертов, мужчины были мертвы уже около двух-трех часов. В каком конкретно заведении произошло ЧП — не сообщается.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает сайт «Дни.ру».
Кетонал — лекарственное средство, которое обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.
2 мая в районе подмосковного Ногинска полиция нашла труп мужчины в чемодане. Обстоятельства ЧП пока не установлены. Ведется розыск причастных к происшествию.
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