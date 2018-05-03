Трупы двух мужчин нашли в туалете McDonald`s в центре Москвы

Тела лежали в туалете, а рядом с ними были шприцы и флакон из‐под кетонала. Об этом сообщил Life.

Судя по предварительному заключению экспертов, мужчины были мертвы уже около двух-трех часов. В каком конкретно заведении произошло ЧП — не сообщается.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает сайт «Дни.ру».

Кетонал — лекарственное средство, которое обладает болеутоляющим и жаропонижающим действием.

2 мая в районе подмосковного Ногинска полиция нашла труп мужчины в чемодане. Обстоятельства ЧП пока не установлены. Ведется розыск причастных к происшествию.