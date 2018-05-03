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В российских ПДД появилась новая мера пресечения
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В российских ПДД появилась новая мера пресечения 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
С 29 апреля вступили в силу поправки в российские ПДД, вводящие новую меру пресечения. «Запрет определённых действий» позволит лишать водительских прав лиц, обвиняемым в грубых правонарушениях, ещё до окончательного решения суда.
Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ предусматривает возможность избрания судом новой меры пресечения в виде запрета определённых действий для подозреваемых и обвиняемых лиц. Для этого введена новая статья 105.1.
Из-за отсутствия такой меры ранее водители, совершившие пьяные ДТП или ставшие виновниками гибели людей, продолжали ездить за рулём до окончательного решения суда. Новая статья 105.1, введённая в УПК, позволила устранить законодательный пробел.
Принцип действия «запрета определённых действий» заключается в возложении на лицо определённых обязанностей и запретов. В том числе, с её помощью можно запрещать управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершённое преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств. Новая статья коснётся, в первую очередь, водителей, обвинённых по ст. 264 УК РФ (регламентирует ответственность за нарушение ПДД, которая привела к тяжкому вреду здоровью или смерти человека).
Полный перечень штрафов и ответственности за нарушение ПДД. Читайте статью на QutoЧитайте также:На российские заправки вернут алкоголь: решение принятоВласти США: условия гарантии Hyundai незаконныВидео: Бронекортеж Ким Чен Ына сопровождала «армия клонов»
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