В российских ПДД появилась новая мера пресечения

С 29 апреля вступили в силу поправки в российские ПДД, вводящие новую меру пресечения. «Запрет определённых действий» позволит лишать водительских прав лиц, обвиняемым в грубых правонарушениях, ещё до окончательного решения суда.

Новая редакция Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ предусматривает возможность избрания судом новой меры пресечения в виде запрета определённых действий для подозреваемых и обвиняемых лиц. Для этого введена новая статья 105.1.

Из-за отсутствия такой меры ранее водители, совершившие пьяные ДТП или ставшие виновниками гибели людей, продолжали ездить за рулём до окончательного решения суда. Новая статья 105.1, введённая в УПК, позволила устранить законодательный пробел.

Принцип действия «запрета определённых действий» заключается в возложении на лицо определённых обязанностей и запретов. В том числе, с её помощью можно запрещать управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершённое преступление связано с нарушением ПДД и эксплуатации транспортных средств. Новая статья коснётся, в первую очередь, водителей, обвинённых по ст. 264 УК РФ (регламентирует ответственность за нарушение ПДД, которая привела к тяжкому вреду здоровью или смерти человека).