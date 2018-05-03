Смертность в результате ДТП в Подмосковье сократилась на 4% за I квартал 2018 года

За первые три месяца 2018 года смертность в результате аварий на дорогах Подмосковья уменьшилась на 4%, всего погибли почти 150 человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Согласно данным Росстата, с января по март 2018 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за указанный период на дорогах погибли 147 человек», — сказала Забралова.

По итогам первого квартала текущего года Московская область занимает пятое место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков отметил, что регион имеет более низкие показатели смертности от ДТП, нежели средние значения по стране, — 7,9 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 8,5.

«Во многом снижение смертности связано с качественной работой службы скорой помощи, сотрудники которой оперативно реагируют на происшествия. В Подмосковье бригады скорой помощи доезжают до пациента быстрее, чем три года назад: этот показатель улучшился на 10-15%», — уточнил Марков.

Он добавил, что была поставлена задача достичь времени прибытия скорой помощи на место ДТП в течение 10 минут, это удается примерно в 90% случаев.