В Подмосковье смертность от ДТП снизилась по итогам I квартала на 4% 

Смертность в результате ДТП в Подмосковье снизилась по итогам I квартала 2018 года на 4% в годовом выражении, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Согласно данным Росстата, с января по март 2018 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за указанный период на дорогах погибло 147 человек», — рассказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.
По итогам отчетного периода Московская область заняла пятое место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе.
В свою очередь министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводятся в материале, отметил, что регион имеет более низкие показатели смертности от ДТП, нежели средние значения по стране, — 7,9 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 8,5.