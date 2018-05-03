В Подмосковье смертность от ДТП снизилась по итогам I квартала на 4%

Смертность в результате ДТП в Подмосковье снизилась по итогам I квартала 2018 года на 4% в годовом выражении, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«Согласно данным Росстата, с января по март 2018 года в Московской области показатель смертности от ДТП снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего за указанный период на дорогах погибло 147 человек», — рассказала Забралова, слова которой приводятся в сообщении.

По итогам отчетного периода Московская область заняла пятое место по показателю смертности от ДТП в Центральном федеральном округе.