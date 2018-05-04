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Исследование: Средний срок владения автомобилем в России вырос на 60% почти до пяти лет с 2008 по 2017 г.
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Исследование: Средний срок владения автомобилем в России вырос на 60% почти до пяти лет с 2008 по 2017 г. 

Агентство «Москва» 27 минут назад
Фото: Кубанские Новости
Срок владения автомобилем в России за 10 лет вырос на 60%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний срок владения автомобилем в России по итогам 2017 г. составил 57 месяцев. Учитывая тот факт, что в 2008 г. этот показатель был равен 36 месяцам, за прошедшие 10 лет он вырос почти на 60%», — говорится в сообщении.
Таким образом, сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно пять лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче — 46 месяцев или около четырех лет.
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