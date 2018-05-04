Исследование: Средний срок владения автомобилем в России вырос на 60% почти до пяти лет с 2008 по 2017 г.

Срок владения автомобилем в России за 10 лет вырос на 60%, сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», средний срок владения автомобилем в России по итогам 2017 г. составил 57 месяцев. Учитывая тот факт, что в 2008 г. этот показатель был равен 36 месяцам, за прошедшие 10 лет он вырос почти на 60%», — говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно пять лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче — 46 месяцев или около четырех лет.