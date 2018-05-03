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Средний срок владения автомобилем в России с 2008 года вырос почти на два года
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Средний срок владения автомобилем в России с 2008 года вырос почти на два года 

Rambler News Service 43 минуты назад
Средний срок владения легковым автомобилей в России по итогам 2017 года составил 57 месяцев (или 4 года и 9 месяцев), следует из исследования «Автостата».
«Данный показатель продолжает расти и с 2008 года увеличился на 21 месяц. В последние несколько лет этот процесс был обусловлен экономическим кризисом: рост цен на машины, падение реальных доходов населения и неуверенность в завтрашнем дне негативно сказывались на желании россиян менять автомобили», — отмечают эксперты агентства.
В массовом сегменте средний срок владения автомобилем составляет 58 месяцев. Владельцы автомобилей премиальных марок за счет более широких финансовых возможностей готовы менять машины чаще. Срок владения автомобилей в премиум-сегменте в 2017 году составил в среднем 46 месяцев, что на один год меньше, чем в массовом.
«Примерно такая же картина наблюдается среди обладателей иномарок местной сборки — средний срок владения такими автомобилями равен 49 месяцам, в то время как у машин российских марок и импортных иномарок этот показатель достигает 63 месяцев и превышает 5 лет», — говорится в материалах «Автостата».
В 2017 году чаще всего новые машины меняли после 4 — 5 лет с момента покупки, так поступило 14% автовладельцев. Через 3 — 4 года эксплуатации их сменило 13% собственников. Такая же доля и тех, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 — 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 — 3 года.
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