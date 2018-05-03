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Toyota безуспешно попыталась увернуться от девушки
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Toyota безуспешно попыталась увернуться от девушки 

Все новости Новосибирской области 41 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 13.40 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, сообщает «Автоспас». BMW, Nissan и Toyota двигались со стороны Плановой в сторону Дачной. Toyota ехала в крайнем правом ряду, Nissan — в среднем, BMW — в крайнем левом.
В это время девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. «Водитель Toyota по неизвестной причине заметил пешехода в последний момент и стал выворачивать влево, что привело к столкновению с Nissan. Он тоже хотел увернуться от Toyota и, повернув в левый ряд, задел BMW», — рассказали автокомиссары.
В результате хаотичных маневров столкновения не удалось избежать никому. Девушка оказалась сбита, а Toyota, Nissan и BMW основательно разбиты. На место была вызвана скорая помощь, так как сбитый пешеход жаловался на боли в голени и руке.
В январе 2018 года целый клубок причинно-следственных связей привел к сложному ДТП на улице Кирова. Женщина ударилась головой о ступеньку, выходя из троллейбуса. И пока экипаж ждал приезда скорой помощи, в «рогатого» въехало такси, которое от удара вспыхнуло. В итоге автомобиль медиков забрал с места ДТП сразу двух пациентов — пассажирка такси также ударилась головой.
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