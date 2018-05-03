Toyota безуспешно попыталась увернуться от девушки

Nissan и ДТП произошло в четверг, 3 мая, в 13.40 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе, сообщает «Автоспас». BMW Toyota двигались со стороны Плановой в сторону Дачной. Toyota ехала в крайнем правом ряду, Nissan — в среднем, BMW — в крайнем левом.

В это время девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. «Водитель Toyota по неизвестной причине заметил пешехода в последний момент и стал выворачивать влево, что привело к столкновению с Nissan. Он тоже хотел увернуться от Toyota и, повернув в левый ряд, задел BMW», — рассказали автокомиссары.

В результате хаотичных маневров столкновения не удалось избежать никому. Девушка оказалась сбита, а Toyota, Nissan и BMW основательно разбиты. На место была вызвана скорая помощь, так как сбитый пешеход жаловался на боли в голени и руке.

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