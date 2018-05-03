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Под колесами Volkswagen под Белгородом погиб 33-летний пешеход
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Под колесами Volkswagen под Белгородом погиб 33-летний пешеход 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
В Яковлевском районе под колёсами иномарки Volkswagen погиб 33-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария произошла около 22.10 2 мая на 636 км федеральной трассы М-2 «Крым». 39-летний водитель иномарки, направляясь со стороны Белгорода в сторону Курска, сбил на краю дороги 33-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте.
Всего за минувшие сутки на дорогах Белгородской области случилось три ДТП, в которых один человек погиб и двое получили травмы.
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