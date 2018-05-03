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Волгоградцам открыли путь к проспекту и «Европе» с моста через Волгу
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Волгоградцам открыли путь к проспекту и «Европе» с моста через Волгу 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
В Центральном районе Волгограда дорожники облегчили участь сотен волгоградских водителей. Рядом с парковкой «Европа Сити МОЛЛ» убрали и закатали в асфальт часть зеленой зоны, выгонявшей транспорт на Бакинскую. Теперь волгоградцы следуя с противоположной стороны Волги, могут заезжать на парковку или же сразу выворачивать на проспект Ленина.
До недавнего времени схема движения транспорта в районе «Европы Сити МОЛЛ» была организована таким образом, что водителям, ехавшим со стороны Краснослободска, приходилось делать крюк, чтобы выехать на проспект или завернуть на парковку к торговому центру. Ездить приходилось через улицу Бакинскую мимо туберкулезного диспансера. Теперь водителям нет нужды наматывать лишние расстояния — возле «Европы» снесли зеленый островок, а на его месте положили новый асфальт.
— Заметил изменения совершенно случайно, возвращаясь вчера с дачи, — рассказал V1.ru житель Волгограда Антон Смехов. — Хочется сказать спасибо за такие нововведения. Теперь стало намного удобнее.
На видео, сделанном сегодня V1.ru, хорошо видно, что об открывшихся горизонтах знают еще не все водители. Большинство по старинке сворачивают на улицу Бакинскую, заезжая в Волгоград.
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