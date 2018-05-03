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На разработку обязательной для всех авто системы слежки за водителями в РФ потратят 3 миллиарда рублей
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На разработку обязательной для всех авто системы слежки за водителями в РФ потратят 3 миллиарда рублей 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
ПО появится в течение двух лет.
Суть софта, который уже получил название «Автонет» — в контроле водителя и дороги. Система будет снабжена целой серией датчиков, которые будут следить за состоянием человека за рулем и не позволят автомобилю тронуться, если водитель покажется компьютеру больным, пьяным или слишком усталым. Нельзя будет поехать и в случае, если у «Автонета» возникнут сомнения в исправности автомобиля. Также ПО будет следить за состоянием дорог и передавать данные о ямах и плохом состоянии дорожного покрытия и всевозможных препятствиях — например, упавшем дереве, дорожным службам.
«Автонет» получит и дополнительные функции: можно будет заказывать еду. Оплачивать страховку, покупать запчасти.
На разработку ПО на базе уже существующей системы «ГЛОНАСС» выделят 3 миллиарда рублей. После положительных тестов, она будет обязательной к установки во все автомобили в России.
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