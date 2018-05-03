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Две серьезных аварии с разницей в 4 часа: один человек погиб, трое в больнице
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Две серьезных аварии с разницей в 4 часа: один человек погиб, трое в больнице 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
2 мая на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь произошло две серьезных аварии, сообщает управление ГИБДД по Костромской области.
В половине первого ночи на 9 километре трассы 44-летний мужчина на «ВАЗ-21099» врезался в дорожную тумбу. Удар был такой силы, что перед машины сильно смяло. Водитель получил травмы, госпитализирован.
В начале пятого утра на этой же трассе съехал в кювет «УАЗ-3909». Его 52-летний водитель уснул за рулем. В результате аварии 77-летняя женщина-пассажир умерла на месте, водитель и 54-летний пассажир отправлены в больницу.
Всего с 28 апреля по 2 мая на дорогах поймали 58 нетрезвых водителей, пешеходы нарушили правила 218 раз, водители превысили скорость 1 тысячу 83 раза.
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