В Перми разыскивают очевидцев ДТП, в которых пострадали ребёнок и подросток

Водители сбили их и скрылись с места происшествия.

ГИБДД по г. Перми рассказали, что в отделы полиции Ленинского и Орджоникидзевского районов поступили сообщения из городских больниц о том, что с травмами после ДТП поступили двое несовершеннолетних жителей города.

Оба ДТП произошли 28 апреля. Первое из них было в 12.20. По ул. Петропавловская со стороны ул. Плеханова в направлении ул. Крисанова двигался не установленный автомобиль. По предварительным данным, при повороте на ул. Крисанова напротив дома № 93 водитель сбил 17-летнего подростка, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это же день, в 18.00 по ул. Сестрорецкая со стороны ул. Сухумская в направлении ул. Оршанская задним ходом двигался неустановленный автомобиль. В районе дома № 15 водитель сбил 6-летнего ребёнка, который, по предварительной информации, бежал по прилегающей территории в сторону двора.

Оба водителя скрылись с места ДТП.

«В целях установления всех обстоятельств произошедшего и розыска водителей очевидцев произошедшего, а также всех, кому что-либо известно по данному факту, просим обратиться в любое отделение полиции или позвонить по телефонам 261-99-99, 246-79-00 или 02. Анонимность гарантируется», — рассказали в ГИБДД.