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Возбуждено дело о подделке документов для поездки школьников на автобусе в Германию
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Возбуждено дело о подделке документов для поездки школьников на автобусе в Германию 

Газета.Ru 2 часа назад
Прокуратура Калининградской области в результате проверки выявила многочисленные нарушения при организации поездки детей в Германию на экскурсионном автобусе, сообщает пресс-служба ведомства.
Проверка проводилась по факту задержания в Германии туристического автобуса с детьми. По данным немецкой полиции, автобус имел технические нарушения.
Отмечается, что в ходе проверки подтвердилась информация о том, что транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности. Также не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию.
"Водителем автобуса не был пройден предрейсовый медицинский осмотр. Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в отношении водителя по ч. 1 ст. 327 УК РФ — подделка официального документа. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", — отметили в прокуратуре.
Прокурор обратился в суд с заявлением о запрете эксплуатации неисправного автобуса.
В конце марта сообщалось, что полиция Берлина остановила неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России. В РСТ опровергли «жуткое» состояние остановленного в Берлине автобуса.
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