Возбуждено дело о подделке документов для поездки школьников на автобусе в Германию

Прокуратура Калининградской области в результате проверки выявила многочисленные нарушения при организации поездки детей в Германию на экскурсионном автобусе, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проводилась по факту задержания в Германии туристического автобуса с детьми. По данным немецкой полиции, автобус имел технические нарушения.

Отмечается, что в ходе проверки подтвердилась информация о том, что транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности. Также не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию

"Водителем автобуса не был пройден предрейсовый медицинский осмотр. Штамп, проставленный на путевом листе, подпись врача и дата не принадлежат той организации, с которой заключен договор. По данному факту прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в отношении водителя по ч. 1 ст. 327 УК РФ — подделка официального документа. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело", — отметили в прокуратуре

Прокурор обратился в суд с заявлением о запрете эксплуатации неисправного автобуса.

В конце марта сообщалось, что полиция Берлина остановила неисправный автобус, перевозивший 40 школьников из России. В РСТ опровергли «жуткое» состояние остановленного в Берлине автобуса.