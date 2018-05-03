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Выскочил на ходу и попытался скрыться: в Башкирии задержали угонщика «Газели»
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Выскочил на ходу и попытался скрыться: в Башкирии задержали угонщика «Газели» 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Вечером 2 мая жители Туймазов стали свидетелями лихой погони в лучших голливудских традициях. У местного жителя злодей угнал «Газель». Мужчина запрыгнул на мотоцикл и тут же бросился в погоню. Поняв, что силы двухколёсного коня и мощного легкогруза не равны, владелец попросил помощи у росгвардейцев.
— Силовики сели в патрульную машину и поспешили в след за угонщиком. В этот момент преступник на большой скорости ехал по улице Южной в направлении улицы Чапаева, — рассказали в Росгвардии.
Через несколько минут беглец решил бросить добычу. Он на ходу выпрыгнул из «Газели» и бросился бежать. Но росгвардейцы задержали преступника. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж. Выяснять обстоятельства случившегося будет полиция.
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