Выскочил на ходу и попытался скрыться: в Башкирии задержали угонщика «Газели»

Вечером 2 мая жители Туймазов стали свидетелями лихой погони в лучших голливудских традициях. У местного жителя злодей угнал «Газель». Мужчина запрыгнул на мотоцикл и тут же бросился в погоню. Поняв, что силы двухколёсного коня и мощного легкогруза не равны, владелец попросил помощи у росгвардейцев.

— Силовики сели в патрульную машину и поспешили в след за угонщиком. В этот момент преступник на большой скорости ехал по улице Южной в направлении улицы Чапаева, — рассказали в Росгвардии.

Через несколько минут беглец решил бросить добычу. Он на ходу выпрыгнул из «Газели» и бросился бежать. Но росгвардейцы задержали преступника. Им оказался 26-летний местный житель, ранее судимый за кражу и грабеж. Выяснять обстоятельства случившегося будет полиция.