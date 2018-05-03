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«Не вижу страшный факт, значит, его нет»: психиатр рассказал, почему водители сбегают с места ДТП
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«Не вижу страшный факт, значит, его нет»: психиатр рассказал, почему водители сбегают с места ДТП 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Недавно в Екатеринбурге на Донбасской серебристый Mercedes сбил мужчину. Удар был таким сильным, что у иномарки смяло весь капот, а в лобовом стекле образовалась большая дыра. Человек, которого сшибла легковушка, умер до приезда медиков. Водитель скрылся. Он на полной скорости проехал несколько кварталов, а затем бросил свою разбитую машину в одном из дворов.
Подобные случаи — не редкость. Например, зимой гаишники ловили 27-парня, который на ВАЗ-2104 сбил ребёнка. Водитель был не виноват, но, поддавшись панике, предпочёл сбежать, даже не поинтересовавшись, нужна ли школьнице помощь. А весной прошлого года пьяный водитель Honda насмерть сбил двоих детей, вылетев с трассы, после чего спрятался в соседнем посёлке.
Неадекватное состояние водителей не всегда объясняется алкоголем или наркотиками. Чаще всего это следствие психических процессов, которые возникают в мозгу человека, оказавшегося в экстремальной ситуации.
Вот что думает по этому поводу врач-психиатр Глеб Кудрявцев. Приводим мнение медика полностью:
1. Почему водители скрываются с места аварии?
Дело в том, что все мы родом из детства. Изначальная реакция ребёнка на страшную ситуацию — спрятаться за маму. Во время сильного внезапного стресса у взрослого человека одними из первых отключаются области коры головного мозга, отвечающие за логику. Человек начинает вести себя как испуганный ребёнок, пытающийся спрятаться от произошедшего события: если скрылся и не вижу страшный факт, значит, его нет. Такой феномен называется в психологии «возрастной регресс». Длительность этого состояния может быть от нескольких десятков минут до нескольких лет и зависит от уровня мышления человека (инфантильное, зрелое), типа привычной реакции на обычные жизненные стрессы (избегание, принятие, протест), возможности уйти от ответственности за содеянное. Например, если человек в обычной жизни привык избегать стрессов, не решая назревшие вопросы, вероятность яркого проявления «возрастного регресса» в экстремальной ситуации очень высока.
2. Почему многие водители через некоторое время добровольно приходят в полицию, даже если им грозит суд и тюрьма?
Эмоции — это краткосрочные психические процессы. Обычно через несколько часов после сильной эмоциональной волны центры мозга, отвечающие за самоконтроль и логическое мышление, включаются. У человека начинаются муки совести и страх последствий содеянного. Нарастает внутренний конфликт между взрослой и детской частью личности. Человек начинает поедать себя изнутри, предпринимать попытки прояснить детали и последствия содеянного. В какой-то момент эта ноша становится невыносимой и человек идёт сдаваться.
3. Как справиться со стрессом на месте ДТП?
Стрессоустойчивость — это тренируемый навык. Развитие — это стресс. Если человек ежедневно сознательно делает шаги по разностороннему развитию своей личности, стрессоустойчивость закаляется. К сожалению, многие люди живут по инфантильной (детской) программе: «учёба, работа — напряжение, отдых — расслабление». Напрягаются только когда «должны». Это тормозит развитие навыка стрессоустойчивости и перспективного мышления. Очень полезно делать и осознавать 1–3 шага в день по разностороннему развитию своей личности.
Есть поговорка: «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Недаром проводят учебные тревоги, оттачивая последовательность действий. Если каждый водитель начнёт представлять себя на месте обвиняемого, это может породить настороженность и вероятность попадания в такую ситуацию резко снижается. Предупреждён — значит вооружен.
Необходимо «иммунизировать» себя от самонадеянности, периодически изучая различные варианты негативного развития событий на дороге и эффективного выхода из них.
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