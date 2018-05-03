Один человек погиб при опрокидывании микроавтобуса на трассе в Пензенской области

ПЕНЗА, 27 апреля. / ТАСС /. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате ДТП с участием автомобиля «ГАЗ-2217» в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.

ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе утром в пятницу. По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил, что машина съехала в кювет и перевернулась.

"В результате ДТП погиб мужчина 1981 года рождения, восемь человек получили ранения, двое из них госпитализированы", — отметила собеседник агентства.

В управлении ГИБДД отметили, что микроавтобус не был рейсовым.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.