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Один человек погиб при опрокидывании микроавтобуса на трассе в Пензенской области
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Один человек погиб при опрокидывании микроавтобуса на трассе в Пензенской области 

ТАСС 2 часа назад
ПЕНЗА, 27 апреля. /ТАСС/. Один человек погиб и восемь получили ранения в результате ДТП с участием автомобиля «ГАЗ-2217» в Пензенской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Пензенской области.
ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе утром в пятницу. По предварительным данным, водитель микроавтобуса допустил, что машина съехала в кювет и перевернулась.
"В результате ДТП погиб мужчина 1981 года рождения, восемь человек получили ранения, двое из них госпитализированы", — отметила собеседник агентства.
В управлении ГИБДД отметили, что микроавтобус не был рейсовым.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства ДТП.
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