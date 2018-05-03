Губернатор Калининградской области пообещал сдать все объекты ЧМ-2018 к концу мая

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» заявил, что все мероприятия по подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу будут завершены до конца мая. Слова чиновника передает ТАСС

"В соответствии с программой подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Калининградской области реализуется 21 мероприятие, из которых 15 уже завершены и шесть находятся в стадии пуско-наладочных работ", — заявил губернатор.

Глава региона отметил, что 23 марта стадион был введен в эксплуатацию. По его словам, у болельщиков и футболистов это вызвало «самые позитивные» отклики.

"Все мероприятия программы будут выполнены до конца мая", — подытожил Алиханов.

Ранее сообщалось, что матч открытия состоится на новом стадионе 12 мая.