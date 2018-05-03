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Губернатор Калининградской области пообещал сдать все объекты ЧМ-2018 к концу мая
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Губернатор Калининградской области пообещал сдать все объекты ЧМ-2018 к концу мая 

Газета.Ru 18 часов назад
Фото: Газета.Ru
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на заседании наблюдательного совета организационного комитета «Россия-2018» заявил, что все мероприятия по подготовке города к проведению чемпионата мира по футболу будут завершены до конца мая. Слова чиновника передает ТАСС.
"В соответствии с программой подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года на территории Калининградской области реализуется 21 мероприятие, из которых 15 уже завершены и шесть находятся в стадии пуско-наладочных работ", — заявил губернатор.
Глава региона отметил, что 23 марта стадион был введен в эксплуатацию. По его словам, у болельщиков и футболистов это вызвало «самые позитивные» отклики.
"Все мероприятия программы будут выполнены до конца мая", — подытожил Алиханов.
Ранее сообщалось, что матч открытия состоится на новом стадионе 12 мая.
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