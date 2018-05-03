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Шесть человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Нижегородской области
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Шесть человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Нижегородской области 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
В Нижнем Новгороде в период с 28 апреля по 2 мая произошло 20 ДТП, в которых пострадали 22 человека.
За указанный период в Нижегородской области в зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали девять детей. Произошло 13 наездов на пешеходов, 10 опрокидываний транспортных средств и четыре наезда на велосипедистов.
Всего за минувшие выходные инспекторами ГИБДД в регионе зарегистрировано 411 ДТП с материальным ущербом, в том числе 181 — в Нижнем Новгороде.
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