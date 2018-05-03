Шесть человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Нижегородской области

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

В Нижнем Новгороде в период с 28 апреля по 2 мая произошло 20 ДТП, в которых пострадали 22 человека.

За указанный период в Нижегородской области в зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали девять детей. Произошло 13 наездов на пешеходов, 10 опрокидываний транспортных средств и четыре наезда на велосипедистов.