Шесть человек погибли в ДТП за минувшие выходные в Нижегородской области 

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.
В Нижнем Новгороде в период с 28 апреля по 2 мая произошло 20 ДТП, в которых пострадали 22 человека.
За указанный период в Нижегородской области в зарегистрировано шесть ДТП, в которых пострадали девять детей. Произошло 13 наездов на пешеходов, 10 опрокидываний транспортных средств и четыре наезда на велосипедистов.
Всего за минувшие выходные инспекторами ГИБДД в регионе зарегистрировано 411 ДТП с материальным ущербом, в том числе 181 — в Нижнем Новгороде.