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Россияне предпочитают автомобили с АКПП
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Россияне предпочитают автомобили с АКПП 

Мир24 6 мая 2018
Фото: В-курсе.ру
Россияне стали чаще покупать автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией. За первый квартал текущего года более 201 тыс. машин проданных автомобилей были с АКПП. Об этом сообщает агентство «Автостат».
За указанный период было реализовано подобных авто 55%. В 2017 году с АПП было куплено 54% машин. В 2016 году продажи транспортных средств с «автоматом» составили 51,3%.
Эксперты отмечают, что всего за три месяца популярность авто с АКПП выросла на один процент. К слову, статисты учитывали проданные автомобили не только с классическим «автоматом», но и с вариатором и роботизированные КПП.
Недавно аналитики определили средний срок владения автомобилем среди россиян. За последние десять лет период владения одним транспортным средством увеличился на 60%. Если в 2008 году россияне оставались верны «железному коню» 36 месяцев, то в 2017 машины стали менять лишь каждые 57 месяцев — немногим чаще, чем раз в пять лет.
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