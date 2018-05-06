Россияне предпочитают автомобили с АКПП

Россияне стали чаще покупать автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией. За первый квартал текущего года более 201 тыс. машин проданных автомобилей были с АКПП. Об этом сообщает агентство «Автостат».

За указанный период было реализовано подобных авто 55%. В 2017 году с АПП было куплено 54% машин. В 2016 году продажи транспортных средств с «автоматом» составили 51,3%.

Эксперты отмечают, что всего за три месяца популярность авто с АКПП выросла на один процент. К слову, статисты учитывали проданные автомобили не только с классическим «автоматом», но и с вариатором и роботизированные КПП.

Недавно аналитики определили средний срок владения автомобилем среди россиян. За последние десять лет период владения одним транспортным средством увеличился на 60%. Если в 2008 году россияне оставались верны «железному коню» 36 месяцев, то в 2017 машины стали менять лишь каждые 57 месяцев — немногим чаще, чем раз в пять лет.

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