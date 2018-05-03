Россияне стали больше экономить на автомобилях

Так, в среднем россияне, которые покупают новые автомобили, ездят на них 4 года и 9 месяцев (57 месяцев). Для сравнения, десять лет назад, в 2008 году, срок владения составлял всего 36 месяцев, отмечает «Автостат».

Согласно исследованию, в массовом сегменте средний срок владения машиной сопоставим с общим по стране, и составляет 58 месяцев. Владельцы премиальных автомобилей меняют их чаще — раз в 46 месяцев. Раз в 49 месяцев на новую машину пересаживаются те, кто приобрел иномарку российской сборки, и раз в 63 месяца — владельцы отечественных авто и иномарок, ввезенных из-за рубежа.

14% автовладельцев меняли новые машины через 4-5 лет после покупки. Через 3 — 4 года эксплуатации их сменило 13% собственников. Такая же доля и тех, кто отъездил на машине более 10 лет. Еще 12% автовладельцев сменило автомобиль после 5 — 6 лет с момента покупки, а 10% сделали это через 2 — 3 года.

По мнению экспертов, увеличение сроков владения машиной в последние годы обусловлено экономическим кризисом, который привел к росту цен на авто и падению доходов населения.