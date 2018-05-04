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Россияне в среднем меняют машину раз в 5 лет
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Россияне в среднем меняют машину раз в 5 лет 

Прайм 2 часа назад
Фото: planet-today.ru
Россияне в настоящее время в среднем меняют автомобиль раз в примерно 5 лет, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
"Сейчас россияне в среднем меняют машину раз в примерно 5 лет. При этом в премиальном сегменте срок смены автомобиля короче — 46 месяцев или около 4 лет", — говорится в сообщении.
По данным агентства, средний срок владения автомобилем в России по итогам 2017 года составил 57 месяцев. Учитывая тот факт, что в 2008 году этот показатель был равен 36 месяцам, за прошедшие 10 лет он вырос почти на 60%, отмечает «Автостат».
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