20-летняя автоледи в Самаре протаранила забор, пострадали три человека

ТРК Губерния: последние новости

Пьяный мужчина в Самарской области погиб, врезавшись в нефтевоз на угнанном автомобиле

Ночью в Самарской области лоб в лоб столкнулись ”Нива” и "Солярис"

Двое взрослых и 5-летний ребёнок погибли в ДТП под Самарой