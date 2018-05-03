20-летняя автоледи в Самаре протаранила забор, пострадали три человека 

Водительский стаж автолюбительницы составляет 2 года. Ранним утром 2 мая автомобиль LADA под управлением 20-летней жительницы Самары следовал по улице Промышленности в направлении Русской. По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, машина налетела на бордюр и по инерции врезалась в забор. В момент удара девушка-водитель и ее пассажирки получили травмы. Двум пострадавшим потребовалась госпитализация. По факту аварии полиция проводит проверку.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области