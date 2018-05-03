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В Костроме решили запретить два поворота. Почему?
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В Костроме решили запретить два поворота. Почему? 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем принято решение об изменении движения на двух участках городских улиц, сообщает пресс-служба городской администрации. Имеется в виду запрет на левые повороты, который вступит в силу в ближайшее время.
Водители не смогут повернуть с улицы Князева, от роддома, налево — к театру Островского. Такой же запрет будет действовать на поворот с улицы Советской на проезд между домом №120 и сквером на площади Конституции при движении в центр.
Запреты попросили ввести сотрудники госавтоинспекции, потому что на этих двух участках существует высокая аварийная опасность.
Дорожные знаки и разметка появятся до 1 июня.
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