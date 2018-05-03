В Костроме решили запретить два поворота. Почему?

В Костроме состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. На нем принято решение об изменении движения на двух участках городских улиц, сообщает пресс-служба городской администрации. Имеется в виду запрет на левые повороты, который вступит в силу в ближайшее время.

Водители не смогут повернуть с улицы Князева, от роддома, налево — к театру Островского. Такой же запрет будет действовать на поворот с улицы Советской на проезд между домом №120 и сквером на площади Конституции при движении в центр.

Запреты попросили ввести сотрудники госавтоинспекции , потому что на этих двух участках существует высокая аварийная опасность.

Дорожные знаки и разметка появятся до 1 июня.