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Под Воронежем водители пожаловались на портящую машины «беспризорную» дорогу
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Под Воронежем водители пожаловались на портящую машины «беспризорную» дорогу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Жители Семилук пожаловались на плохие дорожные условия на одной из самых оживлённых улиц города. Участок дороги в переулке Заводском в Семилуках оказался без хозяина. Во всяком случае, так считают местные жители. Небольшой, пару сотен метров, отрезок находится прямо на въезде в Семилуки со стороны Курской трассы. До него и после него дорога вполне приличная, а здесь автомобилисты постоянно вынуждены объезжать глубокие ямы. Движение тут оживленное — это одна из основных дорог, соединяющих районный центр с Воронежем, и многие семилукцы ездят по Заводскому переулку несколько раз в день. — Люди здесь гробят подвеску, колёса, машины даже в целом — несколько аварий здесь было, — поделился местный житель Николай Мацаев. — Тут едешь и выбираешь: одну яму объедешь, а в три попадёшь.
— Этот кусок вообще бросили, бесхозный. Вот отсюда сделали, где хорошая дорога, а вот эти 150 — 200 метров вообще никто не делает. Ухабы по колено, именно вот в этом месте, постоянно, — рассказывает ещё один житель Семилук Николай Быстрянцев. Как вспоминают местные жители, один раз переулок Заводской всё же ремонтировали. В прошлом году. Сейчас об этом ремонте ничего не напоминает. Но после приезда нашей съемочной группы работа закипела. Всего лишь на один день. Дорожники срезали асфальт и уехали. Как и когда будут продолжены ремонтные работы неизвестно. В администрации Семилук прокомментировать ситуацию так и не смогли.
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