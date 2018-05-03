Что делать, когда попал в ДТП?

Авария на дороге — это всегда стрессовая ситуация, и сориентироваться в первые минуты после этого неприятного события бывает непросто, особенно в случае, когда вы попали в такую ситуацию впервые. Итак, если вы стали участником ДТП, то вам пригодится эта пошаговая инструкция.

Фото: voditelauto.ru Как вести себя в первые минуты после столкновения?

Шаг 1. Удостовериться, что все участники дорожного происшествия целы, и в случае необходимости оказать пострадавшим первую помощь и вызвать экстренные службы. Также рекомендуется сразу зафиксировать все травмы на фото или видео.

Шаг 2. Установить знак аварийной остановки.

И это надо сделать по всем правилам. Во-первых, это должен быть именно специальный знак, а не то, что первым подвернется вам под руку в багажнике. Во-вторых, знак нужно выставить не менее чем в 15 метрах от автомобиля, иначе число участников ДТП может возрасти.

Шаг 3. Поговорить со свидетелями аварии.

Можно попросить свидетелей остаться на месте ДТП до приезда сотрудников ГИБДД , а если это невозможно, узнать, как с ними связаться.

Кому звонить в случае ДТП?

В первую очередь надо вызвать сотрудников ГИБДД. Это необходимо сделать, если авария препятствует дорожному движению и ее участниками стали как минимум две машины. Звоните по номеру 102, и диспетчер соединит вас с инспектором, ответственным за район, где произошло ДТП. Сотрудник ГИБДД приедет, чтобы составить протокол и оформить необходимые документы, если ущерб явно превышает 50 тысяч рублей.

После этого можно позвонить в вашу страховую компанию и зафиксировать факт страхового случая.

Чего нельзя делать ни в коем случае?

Ни в коем случае нельзя уезжать с места аварии. Даже если вы не ее виновник, водитель второго авто должен написать расписку, что он признает себя виновным и обязуется выплатить компенсацию. Если же компенсация выплачивается на месте, этот факт тоже нужно задокументировать. В противном случае виновник аварии может сообщить в ГИБДД, что вы покинули место аварии, тогда вас могут привлечь к ответственности и даже лишить прав.

В каких случаях можно оформить Европротокол и как это сделать?

Европротокол оформляется, если в аварии нет пострадавших; если в ДТП участвовали всего два авто и у обоих водителей на руках действующие полисы ОСАГО, и, наконец, если у них не возникло разногласий по вопросу того, кто виноват в столкновении.

Если вы и другой участник ДТП решили оформить Европротокол, то вызывать инспектора ГИБДД не нужно. При этом автомобили необходимо убрать с проезжей части, в противном случае нарушителям грозит штраф — 1000 рублей каждому. Детали ДТП желательно зафиксировать на фото или видео.

Теперь можно заполнить бланк для Европротокола, где надо зарисовать схему аварии, перечислить все повреждения, описать столкновение и действия водителей, после чего документ должны подписать обе стороны. При этом если у участников ДТП возникли разногласия, каждый из них может заполнить свой Европротокол и уведомить об этом свою страховую. Подать документы в страховую компанию каждый из водителей должен в течение пяти дней, после чего по поводу ДТП он будет разговаривать только со своим страховым агентом.

По материалам сайта sravni.ru