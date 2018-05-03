Бездорожье для велика. Как должен передвигаться велосипедист?

Многие велосипедисты используют своё экологически чистое транспортное средство практически с ранней весны и до поздней осени, отправляясь на нём в магазины, на дачу, на природу и даже на работу. Вот и сейчас уже многие расчехлили свои велосипеды и начинают сезон.

Единственная проблема для омских велобайкеров — отсутствие необходимого количества специальных велодорожек, поэтому на двухколёсном транспорте граждане вынуждены ездить по автодорогам общего пользования.

ПДД как «Отче наш»

Как только такой водитель выезжает на дорогу, он автоматически становится участником движения со всеми правами и обязанностями. А они все записаны в основном законе для водителей и пешеходов — Правилах дорожного движения.

Прежде всего важно определить, как и где должен ехать велосипедист и чем при этом руководствоваться. Согласно ПДД, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:

1. по правому краю проезжей части в следующих случаях:

отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 метр;движение велосипедистов осуществляется в колоннах.

2. по обочине, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо нет возможности двигаться по ним или по правому краю проезжей части;

3. по тротуару или пешеходной дорожке, в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине.

При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных ПДД, велосипедисты должны двигаться только в один ряд (допускается движение колонны велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м).

Колонна велосипедистов должна быть разделена на группы по 10 велосипедистов в случае однорядного движения либо на группы по 10 пар в случае двухрядного движения (для облегчения обгона расстояние между группами должно составлять 80-100 м).

От 7 до 14 Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет разрешается по тротуарам, велосипедным, велопешеходным и пешеходным дорожкам и в границе пешеходных зон. Стоит отметить, что велосипедистам-школьникам запрещено ездить по проезжей части дороги, обочине и велосипедным полосам.

Движение велосипедистов в возрасте до 7 лет разрешается только лишь вместе с пешеходами (по пешеходным, велопешеходным дорожкам, тротуарам и пешеходным зонам). Во время движения по пешеходным дорожкам, тротуарам, пешеходным зонам и обочинам велосипедист обязан не создавать помехи для движения иных лиц. При необходимости велосипедист обязан слезть с велосипеда, продолжив движение как пешеход.

Специальные знаки

Для обозначения манёвра ПДД предусматривают следующие знаки:

перестроение или поворот направо — правая рука вытянутая или левая вытянутая рука, согнутая в локте. Перестроение или поворот налево: левая рука вытянутая или правая вытянутая рука, согнутая в локте. Остановка: любая поднятая вверх рука. Ямы справа: правая рука, опущенная вниз. Ямы слева: левая рука, опущенная вниз.

При движении колонной первый подает знаки ведущий, а все члены группы немедленно их повторяют.

Велосипедистам запрещается:

управлять велосипедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м. по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению;перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;пересекать дорогу по пешеходным переходам; буксировать велосипед, а также буксировать что-то велосипедом, кроме прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.

Следует знать, что при движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

И отвечать за всё Нередко велосипедисты уверены, что они ни за что не отвечают — прав-то у них нет. Однако и для велобайкеров существует ответственность за нарушение ПДД. Так, ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения), предусматривает административный штраф в размере 800 руб.

Ч. 3 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения и находящимся в состоянии опьянения), предусматривает административный штраф в размере от 1000 до 1500 руб.