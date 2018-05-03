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Пробелы в знаниях ПДД восполнили автоинспекторы у юных велосипедистов
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Пробелы в знаниях ПДД восполнили автоинспекторы у юных велосипедистов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Правила поведения на дороге юным вологжанам напомнили сотрудники ГИБДД во время профилактической акции «Семейный велосипед». Провести ее дорожным полицейским помогли юные инспекторы дорожного движения из школы № 3 Вологды.
«При общении с велосипедистами, особенно с детьми, когда мы рассказывали о Правилах дорожного движения при управлении велосипедом, очень часто на лицах было удивление. Впоследствии разговора выяснялось, что многие даже не знали о некоторых, наиболее значимых правилах дорожного движения, в результате которых страдают люди», — пояснил старший инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по г. Вологде Никита Василенко.
Школьники и их наставники рассказали ровесникам и взрослым вологжанам, какие опасности могут поджидать велосипедистов, вручали памятки с важной информацией и наглядными иллюстрациями. Детям новые знания преподнесли в игровой форме.
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