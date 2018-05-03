В Зауралье в жуткой аварии с бетономешалкой погиб ребенок

В Зауралье столкнулись «девятка» и бетономешалка, сообщает отдел пропаганды регионального управления Госавтоинспекции

Авария произошла вечером 1 мая на трассе под Шадринском. По предварительной информации, 55-летний житель Далматовского района, управляя отечественной легковушкой, вылетел на встречную полосу и врезался в автобетоносмеситель. За рулем грузовой машины находился 37-летний житель Республики Татарстан.

В результате ДТП водитель «девятки» и 7-летняя девочка, находившаяся в этом же автомобиле, скончались на месте. Еще одного пассажира легковушки — 53-летнюю женщину — доставили в больницу.

Водитель бетономешалки в аварии не пострадал.

В ГИБДД уточнили, что погибшая девочка ехала без детского кресла и ремней безопасности. Виновник ДТП управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав.

«ФедералПресс» напоминает, что не так давно в Шадринске лихач на бетономешалке устроил крупную аварию. Мужчина не пропустил дорогу «семерке» и врезался в нее. Молодой водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Курганской области