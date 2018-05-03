В Перми сотрудник Росгвардии спас пассажира из горящей машины

В Росгвардии рассказали, что по пути на службе старший лейтенант Баттал Шайдинов стал свидетелем ДТП на улице Светлогорской. В районе дома № 11 автомобиль Audi A4 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с отечественной легковушкой. От удара иномарка загорелась.

«Из раскуроченной «Ауди» вывалился водитель и закричал: «Помогите, внутри пассажир!» — вспоминал офицер.

Он побежал к горящей машине, в салоне которой находился пассажир. Он был без сознания, его голова была в крови. На помощь старшему лейтенанту пришёл ещё один свидетель ДТП. Вместе они вытащили пострадавшего из автомобиля, после чего Баттал Шайдинов оказал ему первую помощь. Затем он передал пострадавшего работникам скорой помощи.