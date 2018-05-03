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«АвтоВАЗ» начинает официальные продажи автомобилей в Тунисе
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«АвтоВАЗ» начинает официальные продажи автомобилей в Тунисе 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" расширяет географию присутствия и начинает официальные продажи автомобилей в Тунисе, сообщает компания.
Отмечается, что партнером «АвтоВАЗа» в стране является компания ARTES, давно и успешно работающая с другими марками альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: Renault, Nissan, Dacia. В настоящее время ARTES является лидером рынка Туниса по объему продаж автомобилей и занимает долю в 15,7%.
"Покупателям предлагаются автомобили Lada 4х4 Urban в трехдверном кузове и максимальной комплектации, оснащенной кондиционером… Цена автомобиля — от 38,65 тысячи тунисских динаров (около 16 тысяч долларов), что делает Lada 4х4 Urban наиболее доступным внедорожником на рынке Туниса", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день экспорт Lada осуществляется в 30 стран мира, где в 2017 году розничные продажи составили 24 тысячи автомобилей.
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