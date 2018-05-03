Власти Туркмении оставят в стране только белые автомобили

Власти Туркмении решили оставить в стране автомобили только белого цвета. Об этом в четверг, 3 мая, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

С начала года, когда полиция начала отлавливать на дорогах автомобили всех цветов, кроме белого, и до марта автовладельцы из Ашхабада могли продать свои машины темных цветов в другой регион страны. Теперь же автомобили перестали ставить на учет и там.

По информации «Хроник Туркменистана», ко Дню города Ашхабада, который будет отмечаться 25 мая, на дорогах столицы Туркмении останутся автомобили лишь белого цвета (который является любимым цветом главы государства Гурбангулы Бердымухамедова ).

В связи с прекращением постановки машин черного и других цветов на учет жителям Туркмении приходится перекрашивать свои автомобили в белый цвет. Из-за возникшего ажиотажа цены на подобную услугу резко выросли. Средняя стоимость покраски составляет 18 тысяч манатов (5143 доллара по официальному курсу или 1125 долларов по курсу «черного рынка»). В небольших частных автосервисах покраска обойдется значительно дешевле, но ее качество будет хуже.

Также в Ашхабаде возник дефицит белой краски. За два месяца стоимость банки краски массой 4,2 килограмма из ОАЭ выросла в полтора раза. При этом автосервисы могут предложить своим клиентам более дешевые краски из Китая. Перекраска автомобиля занимает около месяца — все это время таксисты, для которых частный извоз зачастую является единственным источником дохода, сидят без работы. Уже после покраски автовладелец должен оформить на машину новый техпаспорт, пройти диагностику, приобрести страховой полис и пройти проверку на нарушения. От автолюбителей также требуют заявление на имя начальника ГАИ о том, что владелец машины перекрасил ее по собственному желанию.

«В целом процесс оформления документов затянутый и беспорядочный. Однако другого варианта у владельцев машин нет», — отмечают авторы «Хроник Туркменистана».

В начале апреля полиция начала штрафовать жителей Ашхабада, слушающих на улице музыку через наушники. Свои действия полицейские мотивируют тем, что слушающие музыку пешеходы могут не услышать подъезжающий сзади или сбоку автомобиль, что, в свою очередь, приведет к наезду. Они ссылаются на некий приказ министра внутренних дел, желающего снизить количество ДТП на дорогах.