Водитель «Понтиака» скончался в больнице после ДТП на Московском шоссе

Как сообщает ГИБДД по Нижегородской области, 31-летний мужчина не справился с управлением на транспортной развязке с улицей Кузбасской, из-за чего столкнулся с троллейбусом № 25 и «Лэнд-Ровером».

Авария случилась днем, в 13.20. В результате ДТП виновник происшествия получил сочетанную травму. Мужчину госпитализировали в больницу, но медики не смогли спасти ему жизнь. Водительский стаж погибшего составлял 18 лет.

Также в аварии пострадала женщина-водитель, находящаяся за рулем «Лэнд-Ровера». С ушибом 45-летняя автомобилистка обратилась к врачам за помощью самостоятельно.

Напомним, на Южном обходе Нижнего Новгорода иномарка задавила мужчину.