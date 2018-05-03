Ремни безопасности спасают от смертельных травм печени

Ремни безопасности в автомобилях уменьшают риск смертельных травм печени при ДТП более чем на 20%. Авторы исследования уверены, что его результаты убедят ещё большее количество водителей пристёгиваться. Ношение и использование ремней безопасности в автомобилях сокращает вероятность смертельных повреждений печени при ДТП более чем на 20%. Наблюдения показали, что пристёгнутые водители и пассажиры значительно реже сталкивались с самыми тяжелыми травмами печени. Если же в автомобиле одновременно срабатывала и подушка безопасности при ДТП, то вероятность травм печени со смертельным исходом уменьшалась на 26%. МедикФорум напоминает, что печень относится к числу органов человека, которые чаще всего получают повреждения при ДТП. Тяжёлые повреждения печени убивают 15% всех жертв подобных происшествий.

«Уже давно известно о том, что ремни безопасности в автомобилях связаны со снижением смертности при автомобильных авариях, — говорят исследователи из NYU Langone Hospital-Brooklyn. — Хотя многим это кажется вполне разумным, существуют и весьма противоречивые утверждения о том, что ремни безопасности якобы могут наносить травмы человеку, а кроме того, утверждается, что если в автомобиле есть подушка безопасности, то использовать ремень не нужно. Наше исследование показывает, что оба подобных утверждения ошибочны».

Только в США, где и проводилось исследование, из-за ДТП в отделения неотложной помощи больниц ежегодно доставляется два миллиона пациентов, и десятки тысяч из них погибают. Самым частым повреждением, с которым сталкиваются врачи этих отделений, обслуживая жертв ДТП, являются разрывы печени и селезенки. В обоих случаях это может вызвать тяжелейшие кровотечения, но селезенку можно удалить при необходимости во время хирургической операции, что остановит кровотечение. А вот печень удалить нельзя, этот орган необходим человеку до конца его дней. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)