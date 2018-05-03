Под Новгородом таксист расстрелял коллегу, споря за клиента

В настоящее время оба водителя находятся в больнице.

В поселке Пролетарии Новгородской области таксист в упор через стекло автомобиля из охотничьего ружья выстрелил в другого таксиста. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По версии следствия, причиной стрельбы стала конкуренция: таксисты не поделили клиентов и парковку. Сотрудники полиции в ходе задержания ранили стрелявшего таксиста. В настоящее время оба водителя находятся в больнице.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас криминалисты и следователи осматривают место инцидента.