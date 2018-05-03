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Под Новгородом таксист расстрелял коллегу, споря за клиента
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Под Новгородом таксист расстрелял коллегу, споря за клиента 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время оба водителя находятся в больнице.
В поселке Пролетарии Новгородской области таксист в упор через стекло автомобиля из охотничьего ружья выстрелил в другого таксиста. Об этом сообщает Следственный комитет России.
По версии следствия, причиной стрельбы стала конкуренция: таксисты не поделили клиентов и парковку. Сотрудники полиции в ходе задержания ранили стрелявшего таксиста. В настоящее время оба водителя находятся в больнице.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас криминалисты и следователи осматривают место инцидента.
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