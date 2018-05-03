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Под Ивановом автобус с детьми попал в аварию
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Под Ивановом автобус с детьми попал в аварию 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В Ивановской области на трассе Кинешма — Пурех ПАЗ, который вез в школу 18 детей и двух сопровождающих, столкнулся с легковушкой. По словам очевидцев, водитель ПАЗа начал поворачивать налево, и в него врезался Nissan, выехавший на встречную полосу для обгона. Управлял иномаркой 39-летний мужчина. Пострадали его пассажирка и женщина, ехавшая в автобусе. Из детей никто не пострадал. На месте работали сотрудники ГИБДД.
«ФедералПресс» ранее писал: в районе Дагомыс в Сочи произошла авария. Предварительно, водитель рейсового автобуса на мокрой дороге в какой-то момент не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там у него произошло столкновение с прицепом грузового автомобиля. В результате аварии три человека были доставлены в больницу для обследования.
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