В Индии при аварии с автобусом погибли 27 человек

В Индии при аварии с рейсовым автобусом погибли 27 человек

По меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии, сообщает The Times of India.

Автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели.

По данным издания, в результате аварии автобус загорелся.

"Автобус съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась", — рассказал представитель полиции Виджай Синха.

Причины ДТП пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури, которая сопровождалась ураганом и ливнем, погибли почти 100 человек. Песчаная буря, шквалистый ветер и ливень унесли жизни 97 человек, еще 205 пострадали.