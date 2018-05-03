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В Индии при аварии с автобусом погибли 27 человек
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В Индии при аварии с рейсовым автобусом погибли 27 человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
По меньшей мере 27 человек погибли в результате опрокидывания рейсового автобуса в Индии, сообщает The Times of India.
Автобус следовал из города Музаффарпур в Нью-Дели.
По данным издания, в результате аварии автобус загорелся.
"Автобус съехал с дороги и перевернулся, после чего машина загорелась", — рассказал представитель полиции Виджай Синха.
Причины ДТП пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что в Индии из-за песчаной бури, которая сопровождалась ураганом и ливнем, погибли почти 100 человек. Песчаная буря, шквалистый ветер и ливень унесли жизни 97 человек, еще 205 пострадали.
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