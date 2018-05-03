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В Новгородской области таксист в упор выстрелил в коллегу из охотничьего ружья из-за парковки
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В Новгородской области таксист в упор выстрелил в коллегу из охотничьего ружья из-за парковки 

Парламентская газета 25 минут назад
Фото: Парламентская газета
В Новгородской области таксист в упор выстрелил в другого из охотничьего ружья, не поделив клиентов и парковку. Об этом сообщается в TamTam-канале СК РФ.
Не поделив клиентов и парковку, один таксист в упор через стекло автомашины выстрелил в другого из охотничьего ружья в посёлке Пролетарии Новгородской области.
Выстрелы услышали сотрудники полиции, которые стали свидетелями преступления. Они потребовали стрелявшего сложить оружие, но он направил его в их сторону ружье. Полицейским пришлось стрелять.
Полицейские в ходе задержания ранили стрелявшего таксиста. Сейчас оба водителя в больнице.
Следователи возбудили уголовное дело и совместно с криминалистами осматривают место происшествия.
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