В Новгородской области таксист в упор выстрелил в коллегу из охотничьего ружья из-за парковки

В Новгородской области таксист в упор выстрелил в другого из охотничьего ружья, не поделив клиентов и парковку. Об этом сообщается в TamTam-канале СК РФ.

Не поделив клиентов и парковку, один таксист в упор через стекло автомашины выстрелил в другого из охотничьего ружья в посёлке Пролетарии Новгородской области.

Выстрелы услышали сотрудники полиции, которые стали свидетелями преступления. Они потребовали стрелявшего сложить оружие, но он направил его в их сторону ружье. Полицейским пришлось стрелять.

Полицейские в ходе задержания ранили стрелявшего таксиста. Сейчас оба водителя в больнице.

Следователи возбудили уголовное дело и совместно с криминалистами осматривают место происшествия.