Почему в центре Ростова автомобиль провалился в яму? 

В Ростове-на-Дону в самом центре города под автомобилем провалился асфальт. Почему такое случилось?
Внедорожник Volkswagen Tiguan с питерскими номерами провалился в яму на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловскогов Ротсове-на-Дону.
Любопытно, что на этом перекрёстке в 2016 году уже образовывался провал.
Как сообщили «АиФ на Дону» в ростовской ГИБДД, серьёзно машина не пострадала, а доставали её из ямы при помощи строительного крана.
В «Водоканале» добавили, что причиной провала стала просадка грунта под асфальтом, и в течение суток все последствия должны быть устранены.
Это не первый случай подобного ДТП в донской столице: в 2014 году на парковке в Северном жилом массиве Ростова под землю провалился грузовой автомобиль, и чуть было не привёл к аварии на магистральном водопроводе.