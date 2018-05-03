Почему в центре Ростова автомобиль провалился в яму?

В Ростове-на-Дону в самом центре города под автомобилем провалился асфальт. Почему такое случилось?

Внедорожник Volkswagen Tiguan с питерскими номерами провалился в яму на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловскогов Ротсове-на-Дону.

Любопытно, что на этом перекрёстке в 2016 году уже образовывался провал.

Как сообщили «АиФ на До­ну» в ростовской ГИБДД, серьёзно машина не пострадала, а доставали её из ямы при помощи строительного крана.

В «Водоканале» добавили, что причиной провала стала просадка грунта под асфальтом, и в течение суток все последствия должны быть устранены.

Это не первый случай подобного ДТП в донской столице: в 2014 году на парковке в Северном жилом массиве Ростова под землю провалился грузовой автомобиль, и чуть было не привёл к аварии на магистральном водопроводе.