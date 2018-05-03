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Один человек погиб при столкновении «УАЗа» и «Форда» в Шахунском районе
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Один человек погиб при столкновении «УАЗа» и «Форда» в Шахунском районе 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.
ДТП произошло в час ночи 29 апреля на 262 километре автодороги Нижний Новгород — Киров. Мужчина 1983 г.р. (водительский стаж 15 лет), управляя автомобилем «УАЗ», выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Форд Эксплорер».
В результате ДТП смертельное ранение получил водитель «УАЗа». Кроме того, в ДТП пострадали: пассажир отечественного автомобиля — мужчина 1984 г.р. (переломы, ушиб) и пассажир иномарки — мужчина 1966 г.р. (ушибы).
Пассажир «УАЗа» госпитализирован.
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