Один человек погиб при столкновении «УАЗа» и «Форда» в Шахунском районе

Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области. ДТП произошло в час ночи 29 апреля на 262 километре автодороги Нижний Новгород — Киров. Мужчина 1983 г.р. (водительский стаж 15 лет), управляя автомобилем « УАЗ », выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Форд Эксплорер». В результате ДТП смертельное ранение получил водитель «УАЗа». Кроме того, в ДТП пострадали: пассажир отечественного автомобиля — мужчина 1984 г.р. (переломы, ушиб) и пассажир иномарки — мужчина 1966 г.р. (ушибы). Пассажир «УАЗа» госпитализирован.