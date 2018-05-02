Три человека ранены в результате конфликта в Новой Москве

МОСКВА, 2 мая. / ТАСС /. Три человека ранены в результате конфликта со стрельбой, произошедшего вечером в среду в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ

"Вечером в среду в полицию поступило сообщение о конфликте на ул. Солнечная, д. 1 в поселке Московский", — сказал сотрудник пресс-службы, добавив, что, по предварительным данным, в результате конфликта три человека были ранены из травматического оружия.

"В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", — отметил представитель столичной полиции.