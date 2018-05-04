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Центр Челябинска закроют для транспорта 7 мая из-за репетиции Парада Победы
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Центр Челябинска закроют для транспорта 7 мая из-за репетиции Парада Победы 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Автомобильное движение по центру Челябинска будет перекрыто в понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией празднования 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе городской администрации, на площади Революции будет торжественное построение войск, а также пройдёт военная техника. Для репепитиции Парада Победы движение автотранспорта будет закрыто:
с 7 до 22 часов — по ул. Елькина на участке от Тимирязева до Воровского;с 17 до 22 часов — по ул. Воровского на участке от Сони Кривой до проспекта Ленина;с 18 до 22 часов — по проспекту Ленина на участке от ул. Красной до Свобод.
Общественный транспорт также будет работать в особом режиме. С 17.00 до 21.30 движение будет перекрываться либо ограничиваться на следующих участках:
проспект Ленина от Свердловского проспекта до ул. Свободы (движение по Свердловскому проспекту закрываться не будет);проспект Ленина от ул. Танкистов до Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны);улица Воровского от Тимирязева до проспекта Ленина;улица Тимирязева от Цвиллинга до Елькина;улица Елькина от Тимирязева до Воровского;улица Цвиллинга от Тимирязева до Труда (движения для трамваев не закрывается).
Власти просят жителей города заранее планировать поездки.
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