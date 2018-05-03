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МВД РК не стало возбуждать дело на водителя, часто попадающего в ямы
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МВД РК не стало возбуждать дело на водителя, часто попадающего в ямы 

Карельские вести 23 минуты назад
Фото: Карельские вести
Телеканал НТВ рассказал о петрозаводском водителе, которого чиновники попытались обвинить в мошенничестве.
Телеканал НТВ в программе «ЧП» показал сюжет о водителе из Петрозаводска, который добился выплаты за разбитый на ухабах автомобиль и превратился в обвиняемого. Герой сюжета Дмитрий Петров признался, что когда ремонтировать машину самостоятельно стало непосильно, он решил призвать к ответу местных чиновников, которые, по сути, и должны следить за качеством покрытия.
Как сообщает телеканал, чиновники поспешили обвинить водителя в мошенничестве. Им показалось подозрительным, что мужчина трижды угодил в яму на своей машине, ведь другие же как-то умудряются объезжать ухабы и не вызывают на место инспекторов ГИБДД, чтобы оценить ущерб.
Начальник управления городского хозяйства и транспорта администрации города Андрей Бекелев сказал, что «бывают ситуации, когда предъявляют ущерб, на момент предъявления выясняется, что уже год назад эти же повреждения были оценены и ущерб с администрации уже был взыскан. Мы сами понимаем, что недопустимо двойное взыскание».
Корреспондент выяснила, что к разбирательству подключились полицейские. Сотрудники администрации, по словам автомобилиста, требовали возбудить против него уголовное дело.
— После тщательного рассмотрения всех обстоятельств дела установлено, что в действиях гражданина признаков преступления не усматривается. В связи с этим принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
— прокомментировала НТВ начальник пресс-службы МВД РФ по Республике Карелия Елена Есетская.
Однако в администрации готовят новое заявление в прокуратуру.
По материалам: ptzgovorit.ru
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